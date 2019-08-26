2019-08-26T15:43:35+03:00
Общество

На кладбище "Улыбышево" почтят память актера Алексея Фомкина

30 августа в 13.00 на могилу возложат цветы
Валерия ПРОНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 августа исполнится 50 лет со дня рождения Алексея Фомкина, советского актера, который получил известность после съемок в выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш», а также роли Коли Герасимова в художественном фильме «Гостья из будущего».

Последние годы жизни Алексей жил с женой во Владимире. В ночь с 23 февраля на 24 февраля 1996 года в квартире друзей, куда пригласили семью Фомкиных, произошел пожар. Алексей задохнулся, спасти его не удалось. Фомкин похоронен на городском кладбище «Улыбышево».

В день юбилея поклонники вспомнят актера и почтят его память. В 13 часов 30 августа состоится возложение цветов на могилу артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский университет незаконно требовал денег за тренировки на спортплощадке
Муромлянин, захотевший купить икру, стал жертвой мошенников
Владимирский гимнаст получил две медали Кубка России
Бывшего начальника владимирской Росгвардии будут судить
Киржачский избирком оспорил участие в выборах Татьяны Гусевой
Пьяный ковровчанин умышленно застрелил своего знакомого на охоте
Дочка "РЖД" осудила у Владимирской области почти в 9 меньше, чем хотела
Во Владимире мошенники выдавали денежные займы, завладевая обманным путем имуществом клиентов
В Юрьев-Польском нетрезвый москвич хотел "откупиться" 30-ю тысячами
У жительницы Киржача украли деньги, пока она была на приеме у врача
Вице-спикер ЗС Владимирской области снял свою кандидатуру с выборов мэра Собинки
К 75-летию Победы все владимирцы старше 75 лет получат по 1000 рублей
ПСБ снизил ставки по военной ипотеке до 9,1% годовых
Жительница Юрьев-Польского стала лучшей дояркой России
Во Владимирской области большинство погибших на воде были пьяны
Пьяная молодежь устроила ДТП Камешковском районе - все чудом остались живы
В Александрове с размахом отметили День города
Во Владимире водитель автобуса зажал в дверях инвалида 3 группы и протащил его по асфальту
В Ковровском районе бешеный лисенок умер у собачьей конуры
Во Владимире ограбили рынок на Чайковского