На кладбище "Улыбышево" почтят память актера Алексея Фомкина

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-26T15:43:35+03:00

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30 августа исполнится 50 лет со дня рождения Алексея Фомкина, советского актера, который получил известность после съемок в выпусках детского юмористического киножурнала «Ералаш», а также роли Коли Герасимова в художественном фильме «Гостья из будущего».

Последние годы жизни Алексей жил с женой во Владимире. В ночь с 23 февраля на 24 февраля 1996 года в квартире друзей, куда пригласили семью Фомкиных, произошел пожар. Алексей задохнулся, спасти его не удалось. Фомкин похоронен на городском кладбище «Улыбышево».

В день юбилея поклонники вспомнят актера и почтят его память. В 13 часов 30 августа состоится возложение цветов на могилу артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU