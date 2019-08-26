2019-08-26T14:16:23+03:00
Общество

Дочка "РЖД" осудила у Владимирской области почти в 9 меньше, чем хотела

Суд поставил выплатить 8 миллионов рублей при иске в 71 миллион
Сергей МОРКОВКИН
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Арбитражный суд Владимирской области спустя пять лет рассмотрения иска Северной пригородной пассажирской компании (дочернее предприятие ОАО "РЖД") вынесло решение компенсировать перевозчику 8,2 миллиона рублей за перевозки льготников во Владимирской области. Изначально компания требовала 71,1 миллион рублей.

Отметим, СППК перевозит пассажиров в северном Ярославском направлении. Во Владимирской области это Ковровской, Александровский и Юрьев-Польский района. Кроме судебных разбирательств во Владимирской области, компания пытается взыскать деньги за перевозку льготников в Ивановской, Ярославской и Архангельской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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