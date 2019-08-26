2019-08-26T12:45:21+03:00
Происшествия

Во Владимире мошенники выдавали денежные займы, завладевая обманным путем имуществом клиентов

Ущерб превысил 6 миллионов рублей
Елена Масленникова
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Следствием установлено, что в 2016 году 39-летний житель Камешковского района вместе с группой лиц разместил в СМИ рекламу, в которой он предлагал клиентам денежные займы под залог недвижимого имущества. Но вместо договора займа, мужчина заключал с гражданами договоры купли-продажи. При этом камешковец обещал собственникам, что после выплаты долга, недвижимость им будет возвращена. На самом же деле имущество передавалась третьим лицам. Кроме того, людей вынуждали подписывать договоры купли-продажи на подконтрольное мошенникам лицо без передачи денег. А затем переход права собственности оформляли через суд. Некоторые потерпевшие под психологическим давлением мошенников даже подписывали фиктивные расписки в получении денег.

По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, следователями было установлено шесть противоправных эпизодов. Общий ущерб составил более 6 миллионов рублей. Потерпевшим возвращено только два с половиной. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый находится под домашним арестом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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