В Юрьев-Польском нетрезвый москвич хотел "откупиться" 30-ю тысячами
Жителя Москвы признали виновным за покушение на дачу взятки. По данным Следственного комитета, 22 июня 2019 года житель столицы был на даче в Юрьев-Польском районе. Он выпил, а потом решил сесть за руль. На дороге его остановили полицейские, в служебной машине нарушитель пытался «откупиться», но сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки.
Через три дня мужчина вновь пришел в полицию и положил на стол 30 тысяч рублей, лишь бы материалы дела не отправляли в суд. Его взятку снова не приняли.
Приговором Юрьев-Польского районного суда москвичу назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.
Дело рассмотрено судом в особом порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU