В Юрьев-Польском нетрезвый москвич хотел "откупиться" 30-ю тысячами

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-26T12:43:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Москвы признали виновным за покушение на дачу взятки. По данным Следственного комитета, 22 июня 2019 года житель столицы был на даче в Юрьев-Польском районе. Он выпил, а потом решил сесть за руль. На дороге его остановили полицейские, в служебной машине нарушитель пытался «откупиться», но сотрудники ГИБДД предупредили мужчину об уголовной ответственности за дачу взятки.

Через три дня мужчина вновь пришел в полицию и положил на стол 30 тысяч рублей, лишь бы материалы дела не отправляли в суд. Его взятку снова не приняли.

Приговором Юрьев-Польского районного суда москвичу назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.

Дело рассмотрено судом в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU