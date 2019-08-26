2019-08-26T11:57:00+03:00
Общество

У жительницы Киржача украли деньги, пока она была на приеме у врача

Женщина оставила пакет с документами и деньгами на пеленальном столе
Елена Масленникова
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16 августа в полицию обратилась 36-летняя жительница Киржача. Женщина сообщила, что в больнице, пока она была была на приеме у врача с ребенком, у нее похитили пакет с документами и деньгами. Свое имущество мамочка забыла на пеленальном столике. Вернувшись с приема, пакета она не обнаружила. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, подозреваемую задержали по горячим следам. Ей оказалась 58-летняя землячка. 14 тысяч рублей, которые лежали в пакете, она потратить не успела. Похищенное имущество было возвращено владелице. А воровке может грозить реальный срок до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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