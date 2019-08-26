2019-08-26T11:49:58+03:00
Политика

Вице-спикер ЗС Владимирской области снял свою кандидатуру с выборов мэра Собинки

Дмитрий Рожков досрочно сошел с предвыборной дистанции
Сергей МОРКОВКИН
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23 августа вице-спикер Законодательного Собрания Владимирской области, глава Собинского районного отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Рожков снял свою кандидатуру с выборов мэра Собинки.

Несмотря на ярко выраженную партийную принадлежность, Дмитрий Рожков шел на выборы самовыдвиженцем. С учетом снятия его кандидатуры, в Собинке осталось всего пять кандидатов. Из них только двое считаются фаворитами предвыборной гонки.

Местные жители сообщают, что избирательная кампания в городе проходится для населения практически незаметно. Плакаты кандидатов практически не попадаются на глава, их не клеят на столбах, не кладут листовки в почтовые ящики. Впрочем, предвыборная битва может быть отсрочена до последней недели перед выборами. Судя по данным ТИК Собинского района, у кандидатов весьма ограниченный финансовый ресурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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