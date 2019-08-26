К 75-летию Победы все владимирцы старше 75 лет получат по 1000 рублей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-26T11:47:19+03:00

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Во Владимирской области установлен порядк единовременной денежной выплаты пожилым людям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2020 года 1000 рублей будет выплачена всем, кто родился в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, и кто постоянно прописан на территории Владимирской области. То есть право на выплату будут иметь все жители региона, чей возраст к 3 сентября 2020 года будет от 75 лет и старше.

Выплаты будут назначаться центрами социальной защиты населения в муниципалитетах автоматически, без дополнительных усилий со стороны жителей, если о гражданине есть соответствующие сведения в соцзащите. Если таких сведений нет, то нужно самому обратиться в соцзащиту с паспортом и заявлением. Обратиться можно как лично, так и по почте, в том числе электронной - в этом случае документы должны быть нотариально заверены. Выплата будет осуществляется одновременно там же, где человек получает пенсию: через банк или на почте России. Куда обращаться за назначением выплаты: Заявление о назначении выплаты и документы подаются в отдел социальной защиты населения по месту жительства:

Отдел социальной защиты населения по Ленинскому району: г.Владимир проспект Ленина,д. 53;

Отдел социальной защиты населения по Октябрьскому району: г.Владимир ул. Сакко и Ванцетти, д. 39;

Отдел социальной защиты населения по Фрунзенскому району: г.Владимир ул. Юбилейная, д. 44.

Прием граждан ведется в клиентских службах: с 8:00 – 16:00 (без перерыва). По четвергам прием по предварительной записи по телефонам:

Ленинский район 54-26-33

Октябрьский район 45-03-17

Фрунзенский район 21-34-96

ИСТОЧНИК KP.RU