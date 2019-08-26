Жительница Юрьев-Польского стала лучшей дояркой России
Она заняла 1 место на конкурсе в Башкирии
.
Изменить размер текста:
В понедельник, 26 августа, в республике Башкортостан закончился 27-й всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. В номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы от 1 года до 8 лет» первое место заняла Марина Щепетова из ООО «Шихобалово» Юрьев-Польского района, которая является чемпионкой XXXІ областного конкурса операторов машинного доения. Всего в конкурсе участвовали больше 60 человек из 55 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU