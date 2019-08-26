2019-08-26T11:34:53+03:00
Общество

Жительница Юрьев-Польского стала лучшей дояркой России

Она заняла 1 место на конкурсе в Башкирии
Вероника ПАНИНА
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В понедельник, 26 августа, в республике Башкортостан закончился 27-й всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов машинного доения коров. В номинации «Женщины до 45 лет со стажем работы от 1 года до 8 лет» первое место заняла Марина Щепетова из ООО «Шихобалово» Юрьев-Польского района, которая является чемпионкой XXXІ областного конкурса операторов машинного доения. Всего в конкурсе участвовали больше 60 человек из 55 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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