2019-08-26T10:06:32+03:00
Происшествия

Во Владимирской области большинство погибших на воде были пьяны

В этом году погибли 17 человек
Валерия ПРОНИНА
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С начала года на реках и озерах области случилось 21 происшествие. Погибли 17 человек (в прошлом году - 15), включая двоих несовершеннолетних, и спасено четверо человек.

Происшествия с гибелью несовершеннолетних зарегистрированы в городе Владимире и в Меленковском районе.

В 41% случаев погибшие были пьяны, в 36% - не соблюдали правила безопасности, в 16% - родители не следили за детьми.

Также во Владимирской области было зарегистрировано 3218 техногенных пожаров, на которых погибли 62 человека (в прошлом году – 49), в том числе 7 детей (в прошлом году – 8), спасены 133 человека (в прошлом году – 99).

Рост количества пожаров связан с тем, что с нового года в МЧС России учет пожаров ведется по-новому. В статистику входят также возгорания травы, мусора, пожары в заброшенных строениях, которые ранее как пожары не квалифицировались.

Основными причинами пожаров стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации печного и электрооборудования. Чаще всего люди гибли во сне или в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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