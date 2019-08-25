2019-08-25T21:30:00+03:00
Происшествия

Пьяная молодежь устроила ДТП Камешковском районе - все чудом остались живы

По словам очевидцев, виновник аварии и все его пассажиры были в нетрезвом состоянии
Елена Масленникова
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ДТП в стиле экшен в Камешковском районе. Все чудом остались живы.ДТП в стиле экшен в Камешковском районе. Все чудом остались живы.Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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ДТП, которое произошло вчера, 24 августа, в деревне Аксенцево Камешковского района до сих пор обсуждают подписчики группы "ВКонтакте "Подслушано Автомобилистов| Владимир". Очевидцы рассказали, что водитель "десятки" ехал по дороге с большой скоростью. Он не справился с управлением, врезался в припаркованную у дома "Тойоту Хайлендер", затем задел "Ауди" и, сделав сальто, приземлился на забор капотом в землю. Хозяйка забора и "АУДИ" Наталья Руденко комментирует это так:

- Экшен прям на "Оскара" тянет. Все пятеро просто в хлам. Слава Богу до Нижегородской трассы не дотянули.

По словам очевидцев, в "десятке" находились пятеро человек, и все они были в нетрезвом состоянии. В пресс-службе УМВД по Владимирской области сообщили, что за рулем ВАЗ-2110 был 28-летний парень. Он и четверо его пассажиров живы. Мало того, медицинская помощь понадобилась только одному из них - 23-летнему молодому человеку, который сидел рядом с водителем. И тот отправлен на лечение домой. Все обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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