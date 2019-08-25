2019-08-25T17:03:16+03:00
Общество

В Александрове с размахом отметили День города

Утром жители обсуждали горы мусора, оставленные ими после праздника
Елена Масленникова
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Группа "ВКонтакте" AlexAutoLive|АлександровГруппа "ВКонтакте" AlexAutoLive|АлександровФото: vk.com
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24 августа, в субботу, В Александрове отметили День города. Развлекательная программа была насыщенной. Празднование начали с открытия школьного стадиона. Затем горожане гуляли на ярмарке народных промыслов и ремесел и смотрели концерт ведущих музыкальных коллективов района. После обеда на ледовой арене "Рекорд" прошел хоккейный матч, а на стадионе развернулся фестиваль спортивных единоборств. Праздничный вечер завершился грандиозным концертом, на котором выступили ЮТА, Юлия Михальчик, Натали и даже Гоша Куценко, исполнивший песню Виктора Цоя "Звезда По Имени Солнце". В десять вечера прогремел салют. На утро проснувшиеся жители долго обсуждали выложенные в соцсети фотографии, на которых видно, как город за сутки превратился в большую свалку. Очень мало урн, - жаловались александровцы. Это упущение, по их мнению, власти должны срочно исправить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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