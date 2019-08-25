Во Владимире водитель автобуса зажал в дверях инвалида 3 группы и протащил его по асфальту

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-25T15:53:22+03:00

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Сообщение появилось в социальной сети "Вконтакте" в группе "Подслушано во Владимире". Родственники написали, что ищут очевидцев происшествия. Чтобы узнать подробности, мы связались с супругой пострадавшего, Натальей Галаниной. Она рассказала, что случай произошел 23 августа, в пятницу, в 19.30. Со слов женщины, ее муж, 38-летний Денис Абрамов, ехал на 53 маршруте в сторону Боголюбово. На остановке "Боголюбово-1" он решил выйти, но не успел. Со слов Натальи, водитель стал закрывать двери и трогаться с места, когда мужчина спускался по ступеням. Он двигается медленно - инвалид 3 группы, ходит с палочкой. Дениса зажало в дверях и протащило несколько метров по асфальту. К счастью, мужчина не пострадал. Помощь врачей ему не понадобилась. Он просто сильно испугался. Родственники хотят найти водителя, который даже не извинился, чтобы тот ответил по заслугам. 53 маршрут обслуживает ИП Тимофеев А.В. В диспетчерскую службу родным дозвониться не удалось. Всем, кто стал очевидцем этого случая, просьба звонить по телефону: 8-961-110-66-35

ИСТОЧНИК KP.RU