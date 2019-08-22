Житель Киржача насмерть забил нелегального мигранта и сжег его тело

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-22T13:49:05+03:00

Это уже второе такое преступление в его биографии

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В Киржаче за совершение особо тяжкого преступления задержан 43-летний местный житель. Как считают следователи, он забил до смерти случайного знакомого и поджег дом, чтобы уничтожить следы.

Труп был обнаружен сотрудниками МЧС 19 августа в заброшенном доме №16 на улице Жданова в Киржаче после того, как там потушили пожар. Спасатели сообщили в Следственный комитет, и его сотрудники установили, что причиной смерти был не пожар - пострадавший умер до него. Погибшим оказался 33-летний нелегальный иммигрант из ближнего зарубежья.

Через 2 дня, 21 августа, в Киржаче был задержан подозреваемый - 43-летний местный житель. Как выяснили следователи, подозреваемым и его жертва познакомились 19 августа на вокзале и первым делом вместе выпили. Затем они пошли в «нехороший дом» на улице Жданова, который использовали как ночлежку местные бездомные и криминальный элемент. Там пьянка продолжилась, началась ссора (как потом рассказали свидетели, из-за мобильного телефона), и житель Киржача набросился на собутыльника, избив его. Умер несчастный сразу или чуть позже - выяснит экспертиза, но уже установлено, что это произошло до пожара. Случайные свидетели драки и убежали, а полуразрушенный дом загорелся.

Как говорят во владимирском Следкоме, 33-летний потерпевший в России перебивался нелегальными заработками, деньги отправлял семье, в которой воспитывается трое малолетних детей. А задержанный ранее уже был судим за аналогичное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU