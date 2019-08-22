Следователи выясняют обстоятельства гибели москвича на пожаре в Юрьев-Польском районе

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-22T12:53:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Напомним, пожар, в результате которого погиб шестидесятилетний москвич, а двое мужчин попали в реанимацию, вспыхнул в ночь 22 августа на даче в деревне Рябинки Юрьев-Польского района. По предварительным данным, накануне погибший вместе с шестидесятидевятилетним родным братом находился в доме, где вместе с соседом по даче выпивали и курили. Около полуночи пожарным поступило сообщение о горящем доме, они немедленно выехали и потушили огонь, охвативший весь дом, площадью 35 квадратных метров. При осмотре пепелища обнаружили сильно обгоревшее тело хозяина дома, а его брат и сосед сумели выбраться из пылающего здания и с ожогами попали в больницу. Причина пожара и иные обстоятельства произошедшего устанавливаются, сейчас после завершения осмотра места происшествия следователь с разрешения врачей общается с пострадавшими. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU