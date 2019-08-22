2019-08-22T12:25:25+03:00
Происшествия

В Александровском районе москвич ранил из травмата соседку по даче

Потерпевшую с ранением в голову вертолетом доставили в Москву
Елена Масленникова
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Случай произошел в дачном поселке Александровского района. 17 августа нетрезвый мужчина, вооруженный травматическим пистолетом, направился на территорию приусадебного участка своей соседки. Дачники стали ссориться. Разговор на повышенных тонах услышал 38-летний сын женщины, который неподалеку возился со своим автомобилем. Он бросился на помощь матери и попытался выбить оружие из рук напавшего, но не смог, мужчина выстрелил женщине в голову. С пулевым ранением ее доставили в клинику, а затем вертолетом санитарной авиации транспортировали в Москву. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Мужчина с места преступления попытался скрыться, но сотрудники Следственного комитета нашли его в тот же в день в лесу. Сейчас он под стражей. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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