Гусевчане украли у автозаправщиц велики, чтобы добраться до районного центра

СЕГОДНЯ 11:47 2019-08-22T11:48:28+03:00

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18 августа в полицию обратились сотрудницы курловской АЗС. Женщины сообщили, что у них буквально из-под носа украли велосипеды, на которых они каждый день ездят на работу. Утром они оставили свой двухколесный транспорт на территории АЗС, а когда через несколько часов вышли на улицу, обнаружили, что велосипедов нет. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, оперативники нашли воришек по горячим следам. Ими оказались 21-летний и 35-летний жители Гусь-Хрустального. Мужчины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались добраться автостопом из Курлово до районного центра, но у них ничего не вышло. Тогда приятели решили украсть велосипеды с заправки и доехать на них до города, а в дальнейшем оставить их себе. Теперь за кражу злоумышленникам может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU