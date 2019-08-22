2019-08-22T11:40:36+03:00
Общество

Владимирская мэрия рекомендовала не продавать алкоголь в центре города 31 августа

День города пройдет без алкоголя
Сергей МОРКОВКИН
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Администрация города Владимира рекомендовала владельцам магазинов в центре города ограничить продажу алкоголя во время празднования Дня города 31 августа. Не продавать спиртное просят владельцем магазинов на улицах Большой Московской, Дворянской, Гагарина, Девической, Ильича, Княгининской, Летне-Перевозинской, Никитской, 1-й Никольской, 2-й Никольской, на Октябрьском проспекте (от улицы Дворянской до пересечения с улицей Дзержинского).

Рекомендации не относятся к кафе и ресторанам в центре города.

Отметим, запрет на продажу алкоголя будет действовать в День знаний 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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