2019-08-22T10:47:53+03:00
Происшествия

Экс-сотрудник строительной фирмы в Муроме обокрал ее

Мужчина вывез стройматериалы к себе на дачу
Ирина Мальцева
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В полицию обратился представитель одной из муромских строительных фирм, сообщивший, что со склада предприятия пропали более десяти упаковок утеплителя, регистраторы отопления и кровельные материалы. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, к краже оказался причастен тридцатичетырехлетний местный житель, ранее работавший в фирме. Оперативники задержали злоумышленника на территории района, а похищенные материалы полицейские обнаружили на его дачном участке. Мужчина признался, объяснив, что пробрался на склад, воспользовавшись оставшимися у него после увольнения запасными ключами. Утеплитель, кровельные и прочие стройматериалы он планировал использовать для строительства дома. Сейчас уголовное дело по статье «кража» направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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