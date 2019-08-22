Экс-сотрудник строительной фирмы в Муроме обокрал ее

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-22T10:47:53+03:00

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В полицию обратился представитель одной из муромских строительных фирм, сообщивший, что со склада предприятия пропали более десяти упаковок утеплителя, регистраторы отопления и кровельные материалы. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, к краже оказался причастен тридцатичетырехлетний местный житель, ранее работавший в фирме. Оперативники задержали злоумышленника на территории района, а похищенные материалы полицейские обнаружили на его дачном участке. Мужчина признался, объяснив, что пробрался на склад, воспользовавшись оставшимися у него после увольнения запасными ключами. Утеплитель, кровельные и прочие стройматериалы он планировал использовать для строительства дома. Сейчас уголовное дело по статье «кража» направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU