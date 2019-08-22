2019-08-22T10:32:49+03:00
Происшествия

В Собинском районе незаконно вырубали сосны

Ущерб составил почти два миллиона рублей
Ирина Мальцева
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Собинская межрайонная прокуратура обнаружила, что в запретной полосе вдоль воды на территории Березниковского участкового лесничества в Собинском районе. Неизвестные в Собинском лесничестве неизвестные спилили более семидесяти сосен большого диаметра, которые уложили в штабеля в местах вырубки. По предварительному расчету лесничества, материальный ущерб, причиненный незаконной деятельностью, составил более 1,7 миллионов рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ - незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, расследование которого находится на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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