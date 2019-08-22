В территориальную схему обращения с мусором не будет включён ввоз во Владимирскую область ТКО из других регионов
Во Владимирской области одновременно с проведением конкурсов по выбору регоператоров, ведётся корректировка схемы обращения с ТКО с формированием нового перечня объектов обработки, утилизации и захоронения отходов, оптимизацией логистики транспортирования отходов до мест их захоронения.
Областные власти 22 августа рапортовали, что по распоряжению губернатора Владимира Сипягина в новую территориальную схему не будет включён ввоз на территорию области мусора из других регионов, чего так давно просили власти районов, граничащих с Московской областью.
Напомним, что сейчас выбран только один региональный оператор из трех. Компания "ЭКО-Транс" из Мурома будет обслуживать зону №3, включающую в себя города Гусь-Хрустальный и Муром, а также Гусь-Хрустальный, Меленковский, Муромский и Селивановский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU