Транспортные карты с 1 сентября заменят проездные

СЕГОДНЯ 10:13 2019-08-22T10:13:14+03:00

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Процесс перехода системы оплаты проезда в общественном транспорте продолжается. Уже в большинстве автобусов и троллейбусов кондукторы ходят с валидаторами. Теперь же проездные начинают заменять на транспортные карты.

С 1 сентября проездные для обычных граждан (не льготников) заменят на специальные транспортные карты. Уже сейчас их можно получить и пополнить в сети киосков "Роспечати". Действовать транспортная карта будет по принципу проездного. То есть на тех же маршрутах, что и сейчас (обслуживаемых ООО «АДМ», АО «Владимирпассажиртранс» и ООО «Виктория»). Вместо ежемесячного приобретения бумажного проездного за 1,5 тысячи рублей нужно будет один раз приобрести транспортную карту, а затем пополнять раз в месяц ее на ту же сумму.

Напомним, что там, где есть валидаторы, оплата проезда производится также банковской картой либо наличными. При этом кондуктор обязан выдать вам билет.

ИСТОЧНИК KP.RU