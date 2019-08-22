2019-08-22T10:13:14+03:00
Общество

Транспортные карты с 1 сентября заменят проездные

Купить их можно будет в киосках "Роспечати"
Алексей СУХОВ
Поделиться:
с сайта vladimir-city.ruс сайта vladimir-city.ru
Изменить размер текста:

Процесс перехода системы оплаты проезда в общественном транспорте продолжается. Уже в большинстве автобусов и троллейбусов кондукторы ходят с валидаторами. Теперь же проездные начинают заменять на транспортные карты.

С 1 сентября проездные для обычных граждан (не льготников) заменят на специальные транспортные карты. Уже сейчас их можно получить и пополнить в сети киосков "Роспечати". Действовать транспортная карта будет по принципу проездного. То есть на тех же маршрутах, что и сейчас (обслуживаемых ООО «АДМ», АО «Владимирпассажиртранс» и ООО «Виктория»). Вместо ежемесячного приобретения бумажного проездного за 1,5 тысячи рублей нужно будет один раз приобрести транспортную карту, а затем пополнять раз в месяц ее на ту же сумму.

Напомним, что там, где есть валидаторы, оплата проезда производится также банковской картой либо наличными. При этом кондуктор обязан выдать вам билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский бизнесмен Фролов заплатил штраф в полмиллиона за поставку некачественного масла
Житель Киржача насмерть забил нелегального мигранта и сжег его тело
Гусевчанин убил собаку за 100 тысяч рублей, нанеся ей несколько ударов топором по голове
Следователи выясняют обстоятельства гибели москвича на пожаре в Юрьев-Польском районе
Администрация города Владимира согласовала митинг против застройки парка "Дружба"
В Александровском районе москвич ранил из травмата соседку по даче
Гусевчане украли у автозаправщиц велики, чтобы добраться до районного центра
Владимирская мэрия рекомендовала не продавать алкоголь в центре города 31 августа
Экс-сотрудник строительной фирмы в Муроме обокрал ее
В Собинском районе незаконно вырубали сосны
В территориальную схему обращения с мусором не будет включён ввоз во Владимирскую область ТКО из других регионов
Ночью на пожаре в Юрьев-Польском районе погиб пенсионер
Виктора Шляхова освободили от выплаты 44 миллионов рублей
Пятнадцать тысяч семей получили выплаты на рождении детей
В Муроме бешеная лиса напала на домашнюю собаку
Во Владимире расскажут о жизни женщины в эпоху "прекрасного средневековья"
«Т Плюс» завершает реконструкцию магистральной теплосети на улице Ломоносова
В Александрове кафе закрыли за антисанитарию
Владимирские пчелы оказались более живучими нежели поволжские
Владимирцы второй раз попались пьяными за рулем