2019-08-20T14:12:15+03:00
Общество

Новый вице-губернатор по внутренней политике Владимирской области будет бороться с коррупцией

Вместе с директором филиала РАНХиГС и главной налоговой службы региона
Артём Черепанов
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Врио заместителя губернатора Владимирской области Игорь Моховиков вошел в состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе. Он стал заместителем ее председателя.

Кроме Игоря Моховиков в состав комиссии входят директор Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Вячеслав Картухин и руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Владимирской области Алексей Горюнов, а также руководители структурных подразделений областной администрации, территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, вузов, региональных общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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