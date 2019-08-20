"Генериум" построит еще один завод во Владимирской области
Минпромторг РФ вынес положительное решение по проекту строительства нового фармацевтического завода во Владимирской области. Его построит компаний ООО "Генериум-Некст". Предприятие, которое планируется построить в рамках специального инвестиционного контракта, будет выпускать препараты для лечения редких наследственных и генетических заболеваний, призванных заменить импортные лекарства на российском рынке.
Предполагается, что это будет первый подобный СПИК, реализованный в России. На заводе будет работать более 80 человек.
Отметим, технопарк группы компаний "Генериум" находится в поселке Вольгинский Петушинского района.
ИСТОЧНИК KP.RU