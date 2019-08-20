Власти Владимира заказали проект оптимизации дорожного движения и расписания автобусов

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-20T11:55:52+03:00

Они хотят отрегулировать светофоры и понять, почему образуются пробки

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Администрация города Владимира заказала проект Комплексной схемы организации дорожного движения автомобильных дорог. Согласно документации, подрядчику предстоит изучить пассажиропотоки и оптимизировать расписание движения общественного транспорта, разобраться, из-за чего образуются пробки, оптимизировать работу светофоров, внести предложения по строительству велодорожек и парковок, а также внедрению приоритета в движении автобусов и троллейбусов.

Кроме того, от подрядчика ждут предложений по организации пропуска транзитного транспорта, а также обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

Исследование будет проводиться 20 ноября и обойдется почти в 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU