В центре Владимира гуляет лиса

СЕГОДНЯ 10:18 2019-08-20T10:18:56+03:00

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Рыжую красавицу не раз видели горожане на одной из улиц областного центра. Очевидцы предполагают, что лисица выходит к людям от голода - неподалеку подкармливали бродячую собаку и она ела вместе с ней. Кстати, не исключено, что лиса обитает не одна - прошлым летом владимирцы видели в этих местах целый выводок лис. Но специалисты регионального управления Роспотребнадзора приближаться к диким животным не советуют: велика вероятность, что они больны бешенство. За первое полугодие в области уже зарегистрировали 29 случаев бешенства в разных районах - больше, чем за весь прошлый год. В большинстве случаев переносчиками заразы стали именно дикие лисы и енотовидные собаки, после контактов с которыми заражались и домашние питомцы.

ИСТОЧНИК KP.RU