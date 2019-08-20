В районе владимирского стадиона "Торпедо" построят новый водопровод
Он обойдется в 7,1 миллиона рублей
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МУП "Владимирводоканал" подвел итоги аукциона по строительству нового водопровода в центре города. Сеть водоснабжения в районе улиц Дворянской, Старо-Горчарной и Ново-Гончарного переулка (район стадиона "Торпедо") построит методом горизонтально направленного бурения компания ООО "СМК Триумф". Строительство новой сети обойдется в 7,1 миллиона рублей.
Новую сеть водоснабжения подрядчик должен построить за 45 дней после заключения контракта. То есть, уже осенью работы должны быть завершены.
ИСТОЧНИК KP.RU