В районе владимирского стадиона "Торпедо" построят новый водопровод

СЕГОДНЯ 10:17 2019-08-20T10:17:18+03:00

Он обойдется в 7,1 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

МУП "Владимирводоканал" подвел итоги аукциона по строительству нового водопровода в центре города. Сеть водоснабжения в районе улиц Дворянской, Старо-Горчарной и Ново-Гончарного переулка (район стадиона "Торпедо") построит методом горизонтально направленного бурения компания ООО "СМК Триумф". Строительство новой сети обойдется в 7,1 миллиона рублей.

Новую сеть водоснабжения подрядчик должен построить за 45 дней после заключения контракта. То есть, уже осенью работы должны быть завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU