На стадионе школы в Лесном построят детскую и спортивную площадки

СЕГОДНЯ 10:14 2019-08-20T10:14:59+03:00

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В микрорайоне Лесной заканчиваются работы по благоустройству. Практически завершен ремонт тротуаров и пешеходных дорожек, ведущих внутрь квартала.

В обозримое время должны закончиться и масштабные работы на территории школы №48. В этом году там приводят в порядок школьный стадион. На сегодняшний день заменено больше 2000 квадратных метров асфальта, заканчивается устройство асфальтового основания под спортивную и детскую площадки на территории школы. Спортивная площадка займет территорию примерно в четыре сотки, детская - пять с половиной соток.

На детской площадке установят игровой комплекс, качели, карусель, песочницу и другие интересные школьникам игровые элементы. На спортивной площадке разместят гимнастическое оборудование, велопарковку, рукоходы, щиты для баскетбола, волейбольную сетку и ворота для мини-футбола, а также разборные теннисные столы. Поверх асфальтовой основы на обеих площадках уложат травмобезопасное резиновое покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU