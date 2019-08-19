Во Владимире уничтожили почти 900 килограмм томатов
Запрещенные продукты раздавили на полигоне
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Овощи, запрещенные к ввозу на территорию страны, в середине августа обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, вместе с Владимирской транспортной прокуратурой проверявшие места несанкционированной торговли. 873 килограмма помидор, которыми торговали во Владимире, хранились в картонных ящиках без маркировки, а документ, подтверждающие происхождение томатов, их качество и безопасность, владелец предоставить не смог. В итоге более восемь тонн спелых томатов изъяли и раздавили трактором на мусорном полигоне.
ИСТОЧНИК KP.RU