Во Владимире уничтожили почти 900 килограмм томатов

СЕГОДНЯ 17:31 2019-08-19T17:31:00+03:00

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Овощи, запрещенные к ввозу на территорию страны, в середине августа обнаружили сотрудники регионального управления Россельхознадзора, вместе с Владимирской транспортной прокуратурой проверявшие места несанкционированной торговли. 873 килограмма помидор, которыми торговали во Владимире, хранились в картонных ящиках без маркировки, а документ, подтверждающие происхождение томатов, их качество и безопасность, владелец предоставить не смог. В итоге более восемь тонн спелых томатов изъяли и раздавили трактором на мусорном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU