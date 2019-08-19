2019-08-19T16:42:20+03:00
Происшествия

Владимирский Следком расследовал изнасилование девушки по клеткам эпителия на белье пострадавшей

Парню дали 8 лет колонии строгого режима
Артём Черепанов
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Вязниковский районный суд приговорил 18-летнего местного жителя к 8 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Следственный комитет по Владимирской области расследовал дело с помощью современных криминалистических технологий.

Ведомство сообщает, что 28 ноября 2018 года молодой человек выпивал в компании сверстников, среди знакомых была 16-летняя девушка. Раньше девушка не бывала в таких компаниях, никогда не выпивала и близости с мужчинами не знала. Выпив, она почувствовала себя плохо, чем и воспользовался молодой человек, воспользовавшийся ее беспомощностью.

На следствии 18-летний парень отрицал свою вину. Однако криминалисты смогли выделить клетки эпителия на белье девушки и доказать, что они принадлежат подозреваемому. После экспертизы парень признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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