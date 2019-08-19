Виновник взрыва газа в Коврове рассказал, что "слышал голоса"

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-19T16:26:41+03:00

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12 августа из ожогового центра Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава РФ был выписан предполагаемый виновник взрыва газа в ковровской многоэтажке - 47-летний мужчина. Его поместили в стационар специализированной клиники. В ближайшее время ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Следственный комитет по Владимирской области.

Ведомство отмечает, что на допросе подозреваемый не смог внятно объяснить свое поведение, заявил что плохо помнит события того дня. Перед взрывом он "слышал голоса", а потом "что-то сделал с газовыми шлангами".

Напомним, трагедия произошла 28 июня. Около 23.00 в местное отделение полиции позвонила пожилая женщина и заявила, что ее пьяный сын выгнал ее из дома. Переживая, что он может включить газовую колонку, женщина просила подключить к делу спасателей. Приехавшие к дому № 1/2 по улице Зои Космодемьянской сотрудники ОМВД и поисково-спасательного отряда администрации города Коврова, принялись вскрывать дверь квартиры, в которой забаррикадировался дебошир. В этот момент произошел взрыв газа, разрушилась межквартирная перегородка, произошло незначительное смещение перекрытий первого этажа, в нескольких квартирах выбило остекление.

Во время взрыва погиб 70-летний пенсионер. 6 августа в нижегородском ожоговом центре скончалась 75-летняя пенсионерка из соседнего подъезда.

После получения результатов трасологической, пожаротехнической, медицинских судебных экспертиз следствием будет определена точная квалификация действий 47-летнего жителя Коврова, который в ближайшее время будет признан подозреваемым по делу.

ИСТОЧНИК KP.RU