В Собинке сирота не может получить квартиру

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-19T15:44:25+03:00

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Двадцатидвухлетнего жителя Собинки воспитывала родственница после того, как его мать лишили родительских прав, когда мальчику исполнилось восемь лет. Спустя четыре года родительских прав лишили и отца подростка. Специальная комиссия по вопросам предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, внесла подростка в список нуждающихся в первоочередном предоставлении жилья. Однако молодой человек получил высшее образование, потом успел отслужить в армии, а квартиры так и не получил и до сих пор вынужден был жить у родственников в Лакинске. Прокурор обратился в интересах сироты в суд с заявлением, потребовав обязать администрацию Собинского района обеспечить нуждающегося жилым помещением. Рассматривать дело будет Собинский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU