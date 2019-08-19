2019-08-19T14:10:43+03:00
Политика

В Собинке из борьбы за кресло мэра сошли два кандидата

С дистанции сошли самовыдвиженец и представитель "Партии РОСТА"
Сергей МОРКОВКИН
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В Собинке два кандидата на должность мэра города сошли с дистанции. Заявления по отзыву своих кандидатур написали самовыдвиженец Андрей Бойков и представитель "Партии РОСТА" юрисконсульт Александра Ильина.

На данный момент на должность мэра Собинки претендует семь человек. Это:

- кандидат от КПРФ Владимир Виноградов;

- его полный тезка от партии КПСС Владимир Виноградов;

- представитель ЛДПР Александр Зиновьев;

- глава города, самовыдвиженец Елена Карпова;

- кандидат от партии "Справедливая Россия" Семен Малаховский;

- глава районной ячейки "Единой России", вице-спикер ЗС области, самовыдвиженец Дмитрий Рожков;

- представитель "Родной партии" Алексей Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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