В Собинке из борьбы за кресло мэра сошли два кандидата
В Собинке два кандидата на должность мэра города сошли с дистанции. Заявления по отзыву своих кандидатур написали самовыдвиженец Андрей Бойков и представитель "Партии РОСТА" юрисконсульт Александра Ильина.
На данный момент на должность мэра Собинки претендует семь человек. Это:
- кандидат от КПРФ Владимир Виноградов;
- его полный тезка от партии КПСС Владимир Виноградов;
- представитель ЛДПР Александр Зиновьев;
- глава города, самовыдвиженец Елена Карпова;
- кандидат от партии "Справедливая Россия" Семен Малаховский;
- глава районной ячейки "Единой России", вице-спикер ЗС области, самовыдвиженец Дмитрий Рожков;
- представитель "Родной партии" Алексей Шевченко.
ИСТОЧНИК KP.RU