24 августа "Киномакс-Буревестник" совместно с сайтом Кинопоиск проведет акцию "Ночь Кино"

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-19T13:09:12+03:00

Ночь Кино - бесплатное мероприятие для всех желающих, в рамках которого Кинопоиск будет осуществлять показ серий известных сериалов.

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На показы можно попасть по регистрации на лендинге акции, он будет на Кинопоиске. Вход в зал будет осуществляться по электронному билету на экране телефона. Гость должен показать билет с QR кодом контролеру и проходит в зал.

пример текста, который будет приходить гостю с подтверждением регистрации:

Текст в письме-подтверждении регистрации:

Здравствуйте,

Вы успешно зарегистрировались на событие в рамках акции «Ночь Сериалов» : {5d510cbe938c3c2fb8dc5d8f} . Подтверждаем, что Ваша регистрация прошла успешно.

В день мероприятия просто покажите QR-код, присланный вложением к данному письму контролёру у входа в зал. Лицам младше возрастного ограничения, обязательно присутствие родителя.

Не забудьте воспользоваться специальным предложением в баре кинотеатра — приобрести «Набор киномана», в который входит средний попкорн, фигурка киногероя и напиток на выбор. И напоминаем, что регистрация действительна на одно лицо.

До встречи на показе!

В этот день для гостей программы Ночь кино будет добавлен в меню специальный комбо "Набор киномана" , продажа осуществляется по запросу этого названия - то есть когда гость сам спросит.

Программа НОЧИ СЕРИАЛОВ в #КИНОМАКС-БУРЕВЕСТНИК

начало в 17.00

детский контент

Время приключений / 1 сезон 1-3 серии/

Вся правда о медведях / 1 сезон 1-3 серии /

РИК и МОРТИ - мультфильм

В центре сюжета — школьник по имени Морти и его дедушка Рик. Морти — самый обычный мальчик, который ничем не отличается от своих сверстников.

А вот его дедуля занимается необычными научными исследованиями и зачастую полностью неадекватен. Он может в любое время дня и ночи схватить

внука и отправиться вместе с ним в межпространственные приключения с помощью построенной из разного хлама летающей тарелки, которая способна

перемещаться сквозь временной тоннель. Каждый раз эта парочка оказывается в самых неожиданных местах и самых нелепых ситуациях.

19.20 СЕМЕЙНЫЙ БРАК сериал / 1 час 40 мин/

Почти все действие происходит за столиком паба в Лондоне.

Раз в неделю здесь встречаются муж и жена, чтобы пропустить по бокалу вина и

пинте пива перед сеансами у семейного психотерапевта, живущего через дорогу.

21.00 Парки и зоны отдыха / 1 сезон 6 серий

Простой чиновник Лесли Ноуп однажды поняла, что своей работой не приносит обществу никакой пользы.

Тогда же она решает превратить заброшенный карьер практически в парк культуры и отдыха. Препятствием на её пути,

конечно же, станут негибкая бюрократическая система, эгоистичные соседи, не желающие перемен даже к лучшему,

и фирмы-застройщики, сразу заинтересовавшиеся ненужным им до этого бесхозным участком. Но Лесли им не уступит…

23.10 - КЛИНИКА / 1 сезон 1-3 серии

Отучившись четыре года в медицинской школе, Джон Дориан приходит работать интерном в клинику.

Вместе с ним здесь же будет применять полученные знания и его лучший друг со времен колледжа Крис Терк.

Не имеющие опыта практической работы, молодые специалисты сразу же погружаются в хаотический мир жизни больницы…

ИСТОЧНИК KP.RU