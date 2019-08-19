Мужчина ограбил пенсионерку из Гороховца, пока та выбирала себе обновки в магазине

СЕГОДНЯ 12:43 2019-08-19T12:43:57+03:00

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29-летний житель Кирова приехал в Гороховецкий район, чтобы обворовывать людей. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, 60-летняя жительница Гороховца обратилась в полицию с заявлением о краже кошелька и банковских карт. Далее женщина начала получать смс-оповещения о списании средств с ее карт. Правоохранители подозреваемого нашли. Выяснилось, что мужчина вытащил из сумки пенсионерки кошелек с картами и пин-кодами от них, когда та мерила одежду. Сумку она оставила на полу. Мужчина обналичил около 70 тысяч рублей. Деньги он успел потратить. Аналогичный случай произошел в Вязниковском районе. Жительница Вязников нашла бесконтактную банковскую карту на улице и расплатилась ей на 1000 рублей. Обоим фигурантам за кражу может грозить реальный срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU