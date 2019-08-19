Военный комиссар Владимирской области 1 сентября уходит в отставку

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-19T12:27:17+03:00

Владимир Кручинин проработал на посту военкома более трех лет

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Источники, близкие к военному комиссару Владимирской области Владимиру Кручинину, сообщили, что он покинет свой пост 1 сентября.

Пока не известна официальная причина ухода военкома, однако возможно это связано с реформой военных комиссариатов по всей стране. Во многих регионах в этом году сменилось руководство в региональных комиссариатах. Приемник Владимира Кручинина не называется.

Подробности мы сможем сообщить уже 20 августа, когда Владимир Кручинин даст пресс-конференцию, посвященную разъяснению причин реорганизации военных комиссариатов областного центра и образования единого военного комиссариата города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU