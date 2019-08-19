Минэкономразвития предложило вместо платной трассы Москва-Казань построить дорогу только до Владимира
На оставшемся участке предлагают реконструировать трассу М7
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Минэкономразвития предложило вместо новой платной трассы Москва-Казань точечно реконструировать автомагистраль М7 "Волга". Кроме того, ведомство предлагает построить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.
Также в предложении Минэкономразвития значится расширение трассы на некоторых участках с двух до трех полос.
Отметим, что при строительстве объезда Владимира, у города пропадет ряд проблем развития, связанных с трассой М7.
ИСТОЧНИК KP.RU