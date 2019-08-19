Владимирскому централу исполнилось 236 лет
Одна из известнейших тюрем России празднует День рождения
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Владимирскому централу (тюрьма-2 УФСИН РФ по Владимирской области) исполнилось 236 лет. Одна из известнейших тюрем страны ведет свою историю со дня открытия арестантского дома, открытого по указу Екатерины II. В нынешнем виде тюрьма для особо опасных преступников существует с начала XX века.
В разное время во владимирском централе отбывали наказание писатель Даниил Андреев и монархист Василий Шульгин, сын Иосифа Сталина Василий и главнокомандующий эстонской армией Йоханн Ладойнер.
Тюрьма известна строгим режимом, за последние годы из нее никому не удавалось сбежать.
ИСТОЧНИК KP.RU