В покровской колонии прошел концерт участницы шоу "Голос"
Иделия Мухаметзянова пела русские народные песни
Фото: пресс-служба УФСИН по Владимирской области
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В покровской колонии ИК-2 состоялся концерт участницы шоу "Голос" 2012 года Иделии Мухаметзянов, выступавшей в команде Леонида Агутина. Иделия исполнила русские народные песни, попурри из известных советских песен и лирические композиции собственного сочинения.
Певицу поблагодарил врио начальника колонии Александр Муханов и подарил ей цветы и картину, выполненную руками осужденных.
ИСТОЧНИК KP.RU