2019-08-19T10:12:33+03:00
Спорт

ФК "Муром" дома проиграл химкинскому "Олимпу"

А владимирское "Торпедо" одолело "Коломну"
Артём Черепанов
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В минувшую субботу прошел пятый тур первенства ПФЛ в зоне "Запад". Владимирское "Торпедо" с минимальным счетом 1:0 одолело "Коломну", а ФК "Муром" с таким же счетом проиграл химкинскому "Олимпу". Обе команды играли свои матчи дома.

После пяти туров "Торпедо" неожиданно вырвалось в лидеры турнира, команда не проигрывала в официальных встречах в чемпионате. ФК "Муром" идет на девятом месте турнирной таблицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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