2019-08-18T22:04:34+03:00
Общество

Более сотни владимирских выпускников станут врачами

Вчерашние школьники и учащиеся колледжей стали студентами шести медвузов
Ирина Мальцева
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116 выпускников Владимирской области поступили в медицинские вузы страны, с которыми региональный департамент здравоохранения областной администрации работает по целевому приему. Для сравнения – в прошлом году их было всего 77. Студентов, успешно закончивших вуз и ставших дипломированными медиками, ждут во Владимирской области, чтобы решить кадровый вопрос. Сейчас в регионе остро ощущается нехватка терапевтов, педиатров, врачей узких специальностей и медсестер. При этом более трети работающих специалистов – пенсионеры, а еще часть – предпенсионного возраста. В ближайшие пять лет количество врачей в области планируют увеличить почти на тысячу, а помочь этому должен, в том числе, и Центр по привлечению медицинских кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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