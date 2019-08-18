В Камешково пенсионерке не давали положенных бесплатных лекарств

18 Авг. 19:30 2019-08-18T19:30:29+03:00

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Пенсионерка из Камешково получила инвалидность второй группы из-за болезни Паркинсона и по закону должна была получать препараты бесплатно. Принимать лекарства женщине нужно было регулярно, но несмотря на заключение врача –невролога в местной районной больнице ей медикаментов не выдавали и пенсионерке приходилось их покупать за свой счет. В итоге она потратила восемнадцать с половиной тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры необходимые лекарства ей должны выдавать бесплатно. Кроме того, по решению суда пожилой горожанке обязаны выплатить и уже потраченные на препараты деньги. Аналогичный иск находится сейчас и в Октябрьском районном суде города Владимира. Жительница областного центра как федеральный льготник должна была получать лекарства бесплатно, но ей пришлось покупать их самостоятельно, поскольку препараты не выдавали. А лечение прерывать было нельзя. В итоге женщина решила через суд взыскать потраченные на медикаменты 145 с лишним тысяч рублей. Также она требует компенсацию морального вреда в размере пятидесяти тысяч. Рассмотрение дела начнется в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU