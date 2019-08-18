Коммунальщиков в Радужном заставили запереть люк на крышу
Запор поставили только после вмешательства прокуратуры
Изменить размер текста:
Проверка на особо режимных объектах в ЗАТО город Радужный показала, что люк выходы на кровлю одного из многоквартирных домов в третьем квартале не запирается, вопреки требованиям федерального законодательства, и замка на нем в принципе нет. Пробраться на крышу многоквартирного дома мог кто угодно, и прокурор обратился с иском в Собинский городской суд, который удовлетворил требования. В ближайшее время местным коммунальщикам предстоит устранить нарушение, повесить замок и запереть выход на крышу.
ИСТОЧНИК KP.RU