2019-08-18T16:27:23+03:00
Общество

Коммунальщиков в Радужном заставили запереть люк на крышу

Запор поставили только после вмешательства прокуратуры
Ирина Мальцева
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Проверка на особо режимных объектах в ЗАТО город Радужный показала, что люк выходы на кровлю одного из многоквартирных домов в третьем квартале не запирается, вопреки требованиям федерального законодательства, и замка на нем в принципе нет. Пробраться на крышу многоквартирного дома мог кто угодно, и прокурор обратился с иском в Собинский городской суд, который удовлетворил требования. В ближайшее время местным коммунальщикам предстоит устранить нарушение, повесить замок и запереть выход на крышу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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