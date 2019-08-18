2019-08-18T16:05:38+03:00
Общество

Молодой владимирский ученый помог создать компоненты для квантовых компьютеров

Представитель ВлГУ Евгений Седов принял участие в работе международного коллектива ученых
Ирина Мальцева
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Российские и зарубежные ученые, в том числе выпускник кафедры физики и прикладной математики ВлГУ, изучили, как в плоскости самого тонкого в мире полупроводникового кристалла, толщиной всего с один атом, распространяются фотоны. Как сообщили в пресс-службе ВлГУ, результаты работы физиков позволяют путь к созданию одноатомных оптических транзисторов – компонентов для квантовых компьютеров, которые способны обрабатывать огромные потоки информации практически со скоростью света. Кроме того, это исследование стало важным шагом в светоиндуцированной сверхпроводимости, при которой материалы, пропускающие электрический ток обладают нулевым сопротивлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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