2019-08-18T14:10:21+03:00
Происшествия

Александровская предпринимательница обманула горожан на полмиллиона рублей

Суд отправил ее в колонию на полтора года
Ирина Мальцева
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Сорокашестилетняя жительница Александрова в 2015 году торговала мебелью. Она заключила с двенадцатью горожанами, четверо из которых были пенсионеры, договоры на куплю-продажу, исправно принимала деньги и обещала доставить заказы не позднее, чем через шестьдесят дней. Для восьми жителей, отдавших ей кровные сбережения, эти суммы были весьма значительными. Однако, как установило следствие, выполнять обещания предпринимательница не выполняла и не собиралась, а вводя александровцев в заблуждение, тратила их деньги. Часть из них она вкладывала в магазин, чтобы он продолжал работать и привлекать новых клиентов, часть использовала, чтобы выплатить имевшиеся долги, а остальное тратила на себя. В итоге горожане потеряли более полумиллиона рублей, а жительницу Александрова обвинили в мошенничестве, совершенном в крупном размере. Женщина признала свою вину и в середине августа Александровский городской суд признал ее виновной и назначил наказание – полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Предпринимательницу взяли под стражу в зале суда, но у нее есть право обжаловать приговор, который пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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