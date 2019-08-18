В семи районах Владимирской области обнаружили бешеных животных

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-18T12:04:00+03:00

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За первые полгода в регионе поймали 29 бешеных животных, причем большинство из них дикие - семнадцать лисиц и енотовидных собак, три домашних собак и шесть кошек. Чаще всего питомцы людей заражались при контактах с дикими собратьями. Кстати, в прошлом году бешеных животных было меньше – за весь год их было всего 26, двенадцать из них – лисы. Сейчас по бешенству в регионе остаются неблагополучными восемь пунктов в разных района: деревня Данилкова в Вязниковском районе, деревня Баландино в Гороховецком, улица Шоссейная в селе Павловское Ковровского района и улица Зои Космодемьянской в самом Коврове, деревня Троица в Кольчугинском районе, улица Московская в центре Мурома, деревня Старое Аннино в Петушинском районе и деревня Васильково в Суздальском районе. На опасных территориях был введен карантин по бешенству, домашним животным сделали вакцинацию.

ИСТОЧНИК KP.RU