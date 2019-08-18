В Муроме предприниматель нанимал людей неофициально

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-18T09:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В середине июня муромский индивидуальный предприниматель нанял местного жителя в качестве подсобного рабочего на пилораму. Хотя мужчину официально не оформили и трудовой договор с ним не заключили, он исправно работал с первого дня, а зарплату получал «в конверте». Муромская городская прокуратура, проводившая проверку в сфере неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы, обнаружила нарушения. Сейчас в отношении предпринимателя возбуждено производство об административном правонарушении за уклонение от оформления трудового договора, которое направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда во Владимирской области. Ему грозит штраф до десяти тысяч рублей. С работником уже заключили трудовой договор, а сотрудника, который не сделал этого вовремя, привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU