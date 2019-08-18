2019-08-18T09:41:53+03:00
Происшествия

В Муроме восстановили дом, пострадавший от взрыва газа

Теперь здание проверят на сейсмоустойчивость
Ирина Мальцева
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В доме по улице Кленовой города Муром, где в июне от хлопка бытового газа выбило стекла и разломало межэтажные плиты, завершены страховочные работы. В здании укрепили фундамент, в квартирах первого этажа вставили каркасы из металлических балок, которые стянули разрушенные стены, предотвратив их обрушение. Теперь панельную пятиэтажку предстоит проверить на сейсмоустойчивость, и если дом окажется надежен, большинство жильцов смогут вернуться в свои квартиры. Все обстоятельства случившейся аварии продолжают выяснять полиция и региональный Следком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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