2019-08-18T09:20:32+03:00
Общество

В Киржаче фермер нарушил ветеринарное законодательство

Главе крестьянско-фермерского хозяйства грозит штраф
Ирина Мальцева
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Специалисты регионального управления Россельхознадзора провели проверку в Киржачском районе в отношении индивидуального предпринимателя, разводившем коров и занимавшегося производством и переработкой молока. Выяснилось, что территория фермы не огорожена по периметру, как требуют правила, а значит дикие животные смогут свободно гулять поблизости, создавая угрозу эпидемии и возникновению инфекций. За нарушения предпринимателя привлекли к административной ответственности, ему предстоит заплатить небольшой штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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