2019-08-17T19:18:23+03:00
Происшествия

Во Владимире мужчина выпал из окна - второй трагический случай за август 2019

В августе 2018 года из окон выпали две женщины
Елена Масленникова
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В августе 2018 года из окон выпали две женщины: одной было 40 лет, другой - 30. Обе погибли. В августе 2019 то же произошло с двумя мужчинами. И оба случая также закончились трагически.

В ночь с 31 июля на 1 августа на улице Разина из окна 6 этажа выпал 32-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. После падения он смог подняться к себе домой, а на утро его нашли мертвым. 15 августа на Верхней Дуброве из окна 9 этажа выпал 54-летний мужчина. Почему это произошло, выясняет следствие. Был еще один похожий случай в 2019, и тоже в Юго-Западном районе. 22 января на Нижней Дуброве из окна пятиэтажки выбросился 48-летний мужчина. По предварительной версии следствия, его сократили , после чего мужчина долго не мог устроиться на работу. Возможно, именно поэтому он решил покончить с собой. Что это? Странное стечение обстоятельств? Или люди сводят счеты с жизнью?

ИСТОЧНИК KP.RU

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