2019-08-17T14:01:36+03:00
Спорт

Владимирское "Торпедо" вырвалось на 1 место в группе "Запад"

Черно-белые набрали 11 очков после 5 игр
Елена Масленникова
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16 августа владимирские футболисты принимали на домашнем стадионе подмосковную "Коломну". Уже на 11 минуте матча гости потеряли своего защитника Антона Алаева. Он получил красную карточку. Воспользовавшись своим численным преимуществом, на 22 минуте торпедовцы забили первый гол. Нападающий Никита Андреев головой отправил мяч в ворота соперника. Отыграться коломенцы не смогли. По итогу "Торпедо" победило со счетом 1:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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